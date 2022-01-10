С начала года в Крыму на единый номер «112» поступило около 21 000 вызовов

В период праздничных выходных дней (с 1 по 9 января) на единый номер «112» в Крыму поступило 20 971 вызов. Из них в скорую помощь на номер «103» было переадресовано 2 855 вызовов, в полицию на «102» – 1 350 вызов, на номер «101» переведено 185 вызовов, а на номер «104» — 69 вызовов, переведено на ЕДДС 539 вызовов, консультация – 246.

Номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

пожарной охраны;

реагирования в чрезвычайных ситуациях;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

«Антитеррор».

Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:

пожар;

запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;

дорожно-транспортное происшествие;

домашнее насилие;

преступления, свидетелем которого вы стали;

нарушение общественного порядка;

срочная медицинская помощь.

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