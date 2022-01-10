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С начала года в Крыму на единый номер «112» поступило около 21000 вызовов
Фото: МЧС РК

С начала года в Крыму на единый номер «112» поступило около 21 000 вызовов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:07 10.01.2022

В период праздничных выходных дней (с 1 по 9 января) на единый номер «112» в Крыму поступило 20 971 вызов. Из них в скорую помощь на номер «103» было переадресовано 2 855 вызовов, в полицию на «102» – 1 350 вызов, на номер «101» переведено 185 вызовов, а на номер «104» — 69 вызовов, переведено на ЕДДС 539 вызовов, консультация – 246.

    Номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

  • пожарной охраны;
  • реагирования в чрезвычайных ситуациях;
  • полиции;
  • скорой медицинской помощи;
  • аварийной службы газовой сети;
  • «Антитеррор».
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Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:

  • пожар;
  • запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • домашнее насилие;
  • преступления, свидетелем которого вы стали;
  • нарушение общественного порядка;
  • срочная медицинская помощь.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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