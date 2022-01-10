С начала года в Крыму на единый номер «112» поступило около 21 000 вызовов

В период праздничных выходных дней (с 1 по 9 января) на единый номер «112» в Крыму поступило 20 971 вызов. Из них в скорую помощь на номер «103» было переадресовано 2 855 вызовов, в полицию на «102» – 1 350 вызов, на номер «101» переведено 185 вызовов, а на номер «104» — 69 вызовов, переведено на ЕДДС 539 вызовов, консультация – 246.
Номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:
- пожарной охраны;
- реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- «Антитеррор».
Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:
- пожар;
- запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
- дорожно-транспортное происшествие;
- домашнее насилие;
- преступления, свидетелем которого вы стали;
- нарушение общественного порядка;
- срочная медицинская помощь.
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