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С начала года в у пиротехники МЧС России обезвредили почти полторы сотни боеприпасов

С начала года в Крыму пиротехники МЧС России обезвредили почти полторы сотни боеприпасов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:34 02.02.2024

С начала этого года в Крыму специалисты — пиротехники ГУ МЧС России по РК обезвредили 146 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Не так давно особенно крупные боеприпасы, а именно фугасные авиационные бомбы весом 250 и 50 килограммов – были обезврежены пиротехниками Специализированного отряда. Они были обнаружены в Кировском районе в с. Владиславовка при реконструкции железнодорожного полотна.

Благодаря слаженной работе и высокому профессионализму специалистов-пиротехников, снаряды были успешно извлечены, погружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, они были уничтожены. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

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С начала года в Крыму пиротехники МЧС России обезвредили почти полторы сотни боеприпасов

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