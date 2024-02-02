С начала года в Крыму пиротехники МЧС России обезвредили почти полторы сотни боеприпасов

С начала этого года в Крыму специалисты — пиротехники ГУ МЧС России по РК обезвредили 146 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Не так давно особенно крупные боеприпасы, а именно фугасные авиационные бомбы весом 250 и 50 килограммов – были обезврежены пиротехниками Специализированного отряда. Они были обнаружены в Кировском районе в с. Владиславовка при реконструкции железнодорожного полотна.

Благодаря слаженной работе и высокому профессионализму специалистов-пиротехников, снаряды были успешно извлечены, погружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, они были уничтожены. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.