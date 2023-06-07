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С начала года в Крыму провели почти 5 тысяч сельхозярмарок

С начала года в Крыму провели почти 5 тысяч сельхозярмарок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 07.06.2023

О том, что с начала года в городах и районах республики проведено почти 5 тысяч сельхозярмарок, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

Ближайшие агроярмарки в Симферополе пройдут 10 и 24 июня на трех наших постоянных локациях: улице Севастопольская, Кечкеметская/Б. Куна и Киевская. По информации администраций муниципальных образований республики только за один период с 26 мая по 1 июня в республике было организовано и проведено почти 250 сельхозярмарок, в которых приняли участие больше 2 тысяч аграриев, а также было задействовано почти 2350 торговых мест и реализовано порядка 600 тонн агропродукции и продуктов ее переработки. 

С подробным планом-графиком ярмарочных мероприятий на территории Республики Крым на июнь 2023 можно ознакомиться на сайте Минсельхоза Крыма.

Узнайте больше:  «Зелёный патруль» представил «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ: Севастополь - в сильно отстающих

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