С начала года в Крыму провели почти 5 тысяч сельхозярмарок

О том, что с начала года в городах и районах республики проведено почти 5 тысяч сельхозярмарок, сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

Ближайшие агроярмарки в Симферополе пройдут 10 и 24 июня на трех наших постоянных локациях: улице Севастопольская, Кечкеметская/Б. Куна и Киевская. По информации администраций муниципальных образований республики только за один период с 26 мая по 1 июня в республике было организовано и проведено почти 250 сельхозярмарок, в которых приняли участие больше 2 тысяч аграриев, а также было задействовано почти 2350 торговых мест и реализовано порядка 600 тонн агропродукции и продуктов ее переработки.

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