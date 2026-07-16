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С начала года в Крыму родились две тройни

С начала года в Крыму родились две тройни

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:49 16.07.2026

В Крыму зарегистрировали рождение второй тройни с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства юстиции. Первая тройня родилась в Евпатории. Вторая появилась на свет в Ялте.

Дети родились в семье Юрия и Анастасии Клишевых 4 июля, это тоже три девочки, как евпаторийская тройня, – говорится в сообщении.

Их назвали Александра, Вероника и Юлианна. Кроме того, в семье Клишевых растет старшая дочь Оксана. Ей исполнилось 14 лет.

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В 2025 году в Крыму родилась одна тройня, а годом ранее – рекордные три.

источник: Комсомольская правда Крым

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