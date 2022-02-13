С начала года в Крыму уничтожено 50 авиабомб различного калибра

В Крыму работы по разминированию ведутся круглый год, и проводятся они как на земле, так и под водой. В прошлом году на территории полуострова, по данным МЧС, было обезврежено более 22 тысяч взрывоопасных предметов различного калибра.

В этом году первые взрывоопасные находки были уничтожены уже 11 января. На сегодняшний день пиротехническими подразделениями Главного управления МЧС России по Республике Крым уже уничтожено 50 авиабомб различного калибра.

В пятницу, 11 февраля, операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов была проведена в Ленинском районе. Опасные находки были обнаружены на открытой территории между населенными пунктами Каменское и Семисотка. Пиротехники МЧС России идентифицировали их как осколочные авиационные бомбы АО-10, весом 10 килограммов каждая, также на месте были обнаружены 4 авиационных взрывателя. В общей сложности сегодня было уничтожено 19 взрывоопасных предметов, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Все взрывоопасные находки были извлечены, транспортированы и уничтожены путём контролируемого подрыва на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Фото: ГУ МЧС России по РК.

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