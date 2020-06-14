С начала года в Крыму водителей «наштрафовали» на 350 миллионов рублей

С начала 2020 года в Крыму камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали 470 тысяч административных правонарушений. По ним были вынесены постановления наложении штрафов на общую сумму 350 млн. рублей.

На данный момент оплачено около 350 тыс. штрафов на сумму около 100 млн. рублей, – цитирует пресс-служба начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолия Борисенко, объяснив, что эта сумма обусловлена возможностью оплатить штраф со скидкой, если нарушитель вносит его в бюджет в течение 20 дней с даты вынесения постановления.

По словам начальника Госавтоинспекции Республики Крым, в текущем году зафиксировано снижение аварийности на дорогах. Во многом это связано с системными профилактическими мерами, которые предпринимают сотрудники правопорядка, а также с тем, что водители стали более дисциплинированы и опасаются попасть в объектив многочисленных камер видеонаблюдения.