С начала года в Крыму задержаны 36 «курьеров» онлайн-мошенников

С начала года в Крыму задержаны 36 «курьеров», работавших на кураторов по схеме «Ваш родственник попал ДТП», из которых восемь граждан (из них двое несовершеннолетних) были задержаны именно по наводке самих онлайн-мошенников.

Жертвами злоумышленников стали 12 пожилых граждан возрастом от 61 года до 95 лет, а также 11-летний крымчанин. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 3 млн. 289 тыс. руб.

Вот несколько типичных реальных историй:

На телефон несовершеннолетнего мальчика поступил звонок от неизвестного, который сообщил о том, что его мама якобы попала в ДТП и нужны деньги на лечение. Перепуганный ребенок собрал все родительские сбережения — 152 тысячи рублей, и передали их приехавшим к нему домой двоим подросткам-курьерам. О произошедшем мальчик позднее рассказал соседке, которая и сообщила в полицию.

Жертвой мошенников, действовавших по указанной схеме, стала 95-летняя жительница Нижнегорского района. Пенсионерка передала злоумышленнице, представившейся сотрудницей правоохранительных органов, 70 тыс. рублей.

Выполняя заказ, курьеры не могли не понимать, что участвуют в противозаконной схеме, видели, как переживают и волнуются жертвы, отдающие злоумышленникам свои сбережения. Не смущал их и возраст потерпевших, — отметили в МВД по РК.

«Быстрый заработок» для всех любителей «легких денег» обернется уголовной ответственностью. По всем фактам мошенничества следственными подразделениями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела.