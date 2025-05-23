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С начала года в Севастополе демонтировали более 400 незаконных НТО
фото: pikist.com

С начала года в Севастополе демонтировали более 400 незаконных НТО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:18 23.05.2025

С начала этого года в Севастополе сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка демонтировали 447 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО).

Сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка вместе с представителями подрядной организации провели рейд НТО в Ленинском и Гагаринском районах города. Незаконные торговые объекты были демонтированы. При этом необходимо отметить, что лицам, совершавшим незаконную деятельность, неоднократно поступали уведомления о нарушении действующего законодательства. Обращаем внимание, что приобретать продукцию питания в местах незаконной торговли может быть опасно для здоровья, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

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