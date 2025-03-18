С начала года в Севастополе оплачены 1000 дополнительных выходных для родителей детей с инвалидностью

Право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц имеют родители, которые воспитывают детей с инвалидностью. Мать и отец вправе брать такие дни одновременно или по очереди. Помимо родителей, дополнительными выходными могут воспользоваться опекуны и попечители ребенка с инвалидностью.

Каждый дополнительный выходной день работодатель оплачивает в размере средней дневной заработной платы, а региональное Отделение Социального фонда России возмещает эти расходы работодателю. В текущем году Отделение СФР по Севастополю возместило работодателям расходы по оплате 1000 дополнительных выходных дней для 140 родителей детей с инвалидностью.

Чтобы оформить дополнительные выходные дни, необходимо подать работодателю соответствующее заявление. К нему следует приложить свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие его место жительства; справку об инвалидности; а также справку с работы второго родителя о количестве предоставленных ему дополнительных выходных дней. Если папа или мама сменили работу в текущем году, от них также понадобится справка о предоставленных дополнительных выходных днях с предыдущего места работы, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Если родитель не воспользовался в месяце четырьмя дополнительными выходными, они могут быть оформлены позже, например в виде отпуска по согласованию с работодателем в размере до 24 дней. Неиспользованными выходными нужно распорядиться в течение года, в котором эти дни накоплены — их нельзя перенести на следующий год или компенсировать деньгами.

Более подробную информацию жители города могут получить по телефону (8-800-100-00-01). Севастопольским работодателям консультацию предоставят по номеру регионального контакт-центра — 8 (8692) 53-96-90. Специалисты Отделения СФР по Севастополю отвечают на звонки с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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