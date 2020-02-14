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С начала года в Севастополе пожары унесли жизни шести человек
фото: mchs.gov.ru

С начала года в Севастополе пожары унесли жизни шести человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:51 14.02.2020

За прошедший период нового года в Севастополе зафиксировано 102 пожара, 21 из них произошел в частном секторе города. За полтора месяца жертвами огня и дыма стали 6 человек. Причиной их гибели, по предварительным данным, является неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Гибель людей на пожарах, в большинстве случаев, как и в предыдущие года, связана с неосторожностью при курении. Правило «Закурил. Выпил. Погиб» — как существовало, так и существует сейчас. Именно поэтому, спасатели призывают быть осторожными и внимательными, не допускать курения дома в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, хочу обратиться к родителям: не оставляйте детей одних без присмотра, убирайте спички и зажигалки в труднодоступные места. Приучайте малышей к осторожному обращению с огнем. Берегите себя и своих близких, — даёт рекомендации заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Максим Беляев.

Также, Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает о сезонных рисках. В период прохождения осенне-зимнего периода будьте внимательны при использовании печного отопления и электрооборудования:

  • Используйте исключительно сертифицированную продукцию, которая прошла испытание и имеет гарантии. Кроме того, при покупке обогревателя обратите внимание на его мощность и соотнесите её с возможностями электропроводки в вашем жилье.
  • Никогда не оставляйте электроприборы без присмотра, особенно если в помещении есть дети.
  • Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов.
  • Не оставляйте электрические обогреватели включёнными на длительный срок, эксплуатируйте их строго согласно инструкции производителя.
  • Устанавливая электрический обогреватель, позаботьтесь, чтобы он располагался надёжно, на неподвижной поверхности. Выбирайте для прибора такое место и положение, чтобы тот не смог опрокинуться при воздействии сквозняка, быть случайно опрокинутым домашними животными.
  • Непременно отключайте электрические обогреватели, когда ложитесь спать!
  • Не накрывайте электроприборы тканью и не ставьте их близко к мебели, шторам и другим горючим материалам.
  • Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур: он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением.
  • Не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми. Кроме того, не закладывайте провода за газовые или водопроводные трубы и батареи.
  • Следите, чтобы на электроприборы не попадала жидкость, чтобы на них и возле них не скапливалась пыль.
  • Содержите в исправном состоянии как сами приборы, так и внутреннюю электропроводку.
  • Доверяйте работу по починке приборов и электросетей только квалифицированным специалистам!
  • Для безопасной эксплуатации печного оборудования обязательно использовать притопочный лист размерами 50 на 70 сантиметров, кроме того присмотр за топящейся печью ни в коем случае нельзя доверять детям. За три часа до отхода ко сну необходимо прекращать протапливание.

С начала года в Севастополе пожары унесли жизни шести человек

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