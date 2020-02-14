С начала года в Севастополе пожары унесли жизни шести человек

За прошедший период нового года в Севастополе зафиксировано 102 пожара, 21 из них произошел в частном секторе города. За полтора месяца жертвами огня и дыма стали 6 человек. Причиной их гибели, по предварительным данным, является неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Гибель людей на пожарах, в большинстве случаев, как и в предыдущие года, связана с неосторожностью при курении. Правило «Закурил. Выпил. Погиб» — как существовало, так и существует сейчас. Именно поэтому, спасатели призывают быть осторожными и внимательными, не допускать курения дома в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, хочу обратиться к родителям: не оставляйте детей одних без присмотра, убирайте спички и зажигалки в труднодоступные места. Приучайте малышей к осторожному обращению с огнем. Берегите себя и своих близких, — даёт рекомендации заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Максим Беляев.

Также, Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает о сезонных рисках. В период прохождения осенне-зимнего периода будьте внимательны при использовании печного отопления и электрооборудования: