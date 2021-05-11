С начала года в Севастополе выявили 10 поддельных банкнот

За первые три месяца этого года в региональном банковском секторе выявили четыре поддельных банкноты номиналом 5000 рублей, три купюры по 1000 рублей, две – двухсотрублёвые и одну двухтысячную банкноту. В банковском секторе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в первом квартале 2021 года была выявлена и передана правоохранительным органам 941 поддельная денежная единица. Всего в банковской системе России в указанный период обнаружено немногим более 9800 фальшивых банкнот и монет Банка России, из которых 7992 – это поддельные пятитысячные банкноты.

Чтобы не остаться с подделкой в руках, мы рекомендуем проверять подлинность банкнот по нескольким признакам, – цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника. – Узнать о них подробнее можно на официальном сайте мегарегулятора в разделе «Наличное денежное обращение». Там же можно скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», чтобы всегда иметь под рукой описание защитных признаков банкнот, находящихся в обращении.