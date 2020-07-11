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С начала июля Крым уже встретил 400 тысяч туристов
фото: © Туристический портал Республики Крым, Константин Крестьянинов

С начала июля Крым уже встретил 400 тысяч туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:04 11.07.2020

Курортный сезон в Крыму стартовал всего десять дней назад. За это время на полуостров из других регионов России приехали 400 тысяч туристов.

По нашим данным стоимость авиаперелёта снизилась в среднем от 15 процентов. И что касается турпотока, то только за первые 10 дней Крым принял 400 тысяч туристов. В июле мы рассчитываем принять до 1,5 млн, то есть цифры сопоставимы с прошлым годом, — цитирует Турпортал Крыма министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

По словам чиновника, успешный курортный сезон и его пролонгация на осень в Крыму могут скорректировать по итогам года показатели туризма, снизившиеся в связи с ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции.

С начала июля Крым уже встретил 400 тысяч туристов

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