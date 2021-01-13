С начала курортного сезона турпоток в Крым вырос на 11%

С начала курортного сезона, с 1 июля по 31 декабря, турпоток в Крым вырос на 11% до 5,8 млн. туристов. В целом в 2020 году в Крыму отдохнуло 6 млн. 303 тыс. туристов. В том числе, в декабре турпоток составил 277,7 тыс. туристов что на 24% выше, чем в декабре 2019 г., в октябре показатель вырос на 30,7% до 427 тыс. туристов, в сентябре на 40% до 1,1 млн туристов, в августе на 15,3% до 2,1 млн. туристов. Ткие данные приводит республиканское министерство курортов и туризма.

В 2020 году 30% туристов прибыло авиатранспортом, 64% — автотранспортом по Крымскому мосту, 5% — посредством ж/д сообщения, 1% — через государственную границу РФ на участке: Армянск, Джанкой, Перекоп, — уточнили в минкурортов РК.

По данным Росстата, прямые доходы коллективных средств размещения – крымских санаториев, пансионатов, домов отдыха, турбаз — за 9 месяцев 2020 выросли на 2% до 27,9 млрд. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В ушедшем году в объектах размещения не было допущено ни одного серьезного срыва в работе, что стало возможным благодаря профессионализму работников туристической сферы. И в целом 2020 год еще раз показал нам насколько эффективно могут взаимодействовать бизнес и органы власти и позволил наметить дальнейшие пути развития с учетом новых реалий, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, в 2020 году туристическая сфера республики получила очень серьезный задел на будущее и смогла не просто эффективно работать в условиях ограничительных мер, но и получила хорошие возможности для дальнейшего развития и реализации новых серьезных проектов.