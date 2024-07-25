С начала недели 11 раз крымские огнеборцы боролись с возгораниями сухой растительности

Чаще всего огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» выезжают на тушение возгораний сухой растительности в ГО Феодосия, Симферопольский, Нижнегорский, Советский и Ленинский р-ны.

МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «112».