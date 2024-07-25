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С начала недели 11 раз крымские огнеборцы боролись с возгораниями сухой растительности
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

С начала недели 11 раз крымские огнеборцы боролись с возгораниями сухой растительности

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:11 25.07.2024

Так, за прошедшие сутки силами сотрудников ПЧ пгт. Багерово и г. Щелкино было потушено 2 возгорания сухой травы на открытых территориях в Ленинском районе. Площади пожаров составили 150 и 300 кв.м.В свою очередь, личный состав ПЧ с. Журавки ликвидировал пожар площадью 700 кв.м. на открытой территории в Кировском районе.

Чаще всего огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» выезжают на тушение возгораний сухой растительности в ГО Феодосия, Симферопольский, Нижнегорский, Советский и Ленинский р-ны.

МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

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Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «112».

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