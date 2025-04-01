С начала текущего года Республику Крым посетило 570 тысяч туристов

Как отметил Сергей Аксёнов, порядка 57 % гостей прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 36 % – по железной дороге и 7 % – с севера, через исторические территории.

Средний уровень загрузки коллективных средств размещения в марте составил 42 %, что на 5 % выше прошлогоднего показателя. По оценкам туроператоров, Крым сохраняет лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных летних направлений для россиян. Глубина бронирования достигает октября, – цитирует пресс-служба Главу республики.

По словам Сергея Аксёнова, туристический потенциал Крыма достойно представлен в российских регионах и на различных мероприятиях, в том числе на Международной выставке-форуме «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде, Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве, а также на выставке «Отдых-2025» в Минске. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с рядом регионов и вузов. Кроме того, 3 и 4 апреля Дни Крыма пройдут в Екатеринбурге, а позже – в Новосибирске.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Министерство курортов и туризма РК контролирует и ежедневно проводит мониторинг подготовки и функционирования гостиниц, санаториев, пансионатов, пляжных территорий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым