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С начала текущего года Республику Крым посетило 570 тысяч туристов
источник фото: pxhere.com

С начала текущего года Республику Крым посетило 570 тысяч туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:24 01.04.2025

В январе – марте 2025 года Республику Крым посетило 570 тысяч туристов, что на 10 % больше, чем в 2024 году. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Сергей Аксёнов, порядка 57 % гостей прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 36 % – по железной дороге и 7 % – с севера, через исторические территории.

Средний уровень загрузки коллективных средств размещения в марте составил 42 %, что на 5 % выше прошлогоднего показателя. По оценкам туроператоров, Крым сохраняет лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных летних направлений для россиян. Глубина бронирования достигает октября, – цитирует пресс-служба Главу республики.

По словам Сергея Аксёнова, туристический потенциал Крыма достойно представлен в российских регионах и на различных мероприятиях, в том числе на Международной выставке-форуме «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде, Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве, а также на выставке «Отдых-2025» в Минске. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с рядом регионов и вузов. Кроме того, 3 и 4 апреля Дни Крыма пройдут в Екатеринбурге, а позже – в Новосибирске.

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Сергей Аксёнов подчеркнул, что Министерство курортов и туризма РК контролирует и ежедневно проводит мониторинг подготовки и функционирования гостиниц, санаториев, пансионатов, пляжных территорий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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