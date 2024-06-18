С начала весны в парках Симферополя высадили 23 тысячи цветов

На очереди посадка южноамериканской газании.

В Симферополе продолжают работы по озеленению города. В парке имени Юрия Гагарина сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» снова высаживают цветы. На этот раз – 2 500 цветов газании. Этими неприхотливыми южноамериканскими растениями украсят клумбы возле аттракционов.

Газания родом из Южной Америки. Этот цветок – «родственник» всем известных астр. Различные виды и сорта газании широко выращиваются в качестве декоративного растения благодаря яркой окраске крупных цветков, появляющихся с начала лета и до поздней осени. Культура предпочитает солнечное расположение, устойчива к засушливым условиям и бедным почвам.

Газания не прихотлива к погодным условиям и за ней не сложно вести уход. Она будет радовать посетителей парка имени Юрия Гагарина вплоть до начала осени. Эти работы мы проводим в рамках весенне-летней озеленения парков и скверов, — рассказали специалисты «Парков столицы».

Всего с начала весны в парках крымской столицы высадили около 23 000 цветов.