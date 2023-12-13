С незаконной стройкой в Симеизе разбирается уже глава Следственного комитета России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве здания в южнобережном поселке Симеиз.
Внимание Председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении многоэтажного здания компанией ООО «Гранд Сити Крым», несмотря на имеющиеся решения суда и надзорного органа. Строительство привело к сползанию грунта, образованию трещин и пустот в несущих стенах расположенного непосредственной близости объекта культурного наследия «Дача Е.А. Зыковой», являющегося многоквартирным домом и памятником архитектуры, 1915-1920 годов постройки. Дальнейшие работы могут привести к его разрушению и угрожают безопасности проживающих там граждан.
Ранее А.И. Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжается процессуальная проверка, — сообщили в Следственном комитете РФ.
Региональное управление Следкома готово возбудить уголовное дело, а далее — представит доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя