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С незаконной стройкой в Симеизе разбирается уже глава Следственного комитета России
Фото: ВК

С незаконной стройкой в Симеизе разбирается уже глава Следственного комитета России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:51 13.12.2023

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве здания в южнобережном поселке Симеиз.

Внимание Председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении многоэтажного здания компанией ООО «Гранд Сити Крым», несмотря на имеющиеся решения суда и надзорного органа. Строительство привело к сползанию грунта, образованию трещин и пустот в несущих стенах расположенного непосредственной близости объекта культурного наследия «Дача Е.А. Зыковой», являющегося многоквартирным домом и памятником архитектуры, 1915-1920 годов постройки. Дальнейшие работы могут привести к его разрушению и угрожают безопасности проживающих там граждан.

Ранее А.И. Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжается процессуальная проверка, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Региональное управление Следкома готово возбудить уголовное дело, а далее — представит доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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С незаконной стройкой в Симеизе разбирается уже глава Следственного комитета России

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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