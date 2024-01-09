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С отключением света в Черноморском районе разбираются не только энергетики, но и прокуроры
Фото: Крымэнерго

С отключением света в Черноморском районе разбираются не только энергетики, но и прокуроры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 14:07 09.01.2024

Прокуратура Республики Крым проводит проверку в связи с ограничением  электроснабжения абонентов, в том числе образовательных учреждений, на территории поселка Черноморское и Черноморского района.

По указанному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты  на контроль в прокуратуре.

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