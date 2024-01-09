С отключением света в Черноморском районе разбираются не только энергетики, но и прокуроры

Прокуратура Республики Крым проводит проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов, в том числе образовательных учреждений, на территории поселка Черноморское и Черноморского района.
По указанному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб, — сообщили в надзорном ведомстве.
Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты на контроль в прокуратуре.
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С тегами: энергоснабжение Крыма