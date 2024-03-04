С открытым сердцем говорить правду: рэпер из Донбасса ОМ. выступил на ВФМ

2 марта на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе состоялся сольный концерт рэп-исполнителя из Донбасса ОМ. Артист и его коллектив выступают в жанре музыкального повествования. На площадке Фестиваля артист исполнил известные его поклонникам треки, в том числе песню, после которой о нем заговорили — «А пацан не спит».

Он покорил слушателей искренностью своих песен и сорвал овации гостей из разных уголков нашей планеты. На концерте собрались участники ВФМ-2024 из разных стран: России, Китая, Казахстана, Турции, Судана, Саудовской Аравии и других стран. Исполнитель благодарен Всемирному фестивалю молодёжи за то, что у него есть возможность выступить в Сириусе для молодежи из разных стран.

Мне очень нравится, как здесь все организовано, нравится публика. Иностранные слушатели концерта также высказывают респект, это приятно, что им тоже откликается мое выступление. Задача меня через мои песни говорить правду, открывать людям глаза. Через искренность, честность и с открытым сердцем доносить до людей правду, — сказал ОМ.

Ранее исполнитель принял участие в создании обновленной коллекции мерча «Донбасс 2.0» — «Там, где Донбасс» от арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи) и проекта «Арт.Молодость». Линейка пронизана духом патриотизма, ностальгии и мужества. Ярким лейтмотивом ее визуального решения стала традиционная донбасская вышивка. А важным смыслом ее наполняет отсылка к творчеству великого композитора, автора балета «Ромео и Джульетта» и симфонической сказки «Петя и волк» 1936 года — уроженца Донбасса Сергея Прокофьева. На одежде проиллюстрированы его цитаты и ноты его произведений.

В дни Всемирного фестиваля молодёжи также можно увидеть экспозицию «Без границ. Художники Донбасса». Картины отражают внутренние переживания и сокровенные мечты, обнажают скрытые чувства жителей Донбасса. Проект представляет рефлексию молодых творцов, в очередной раз доказывая, что именно искусство может стать настоящей опорой для человека.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи. Арт-кластер «Таврида» выступает контентным партнером события и представляет в программе Фестиваля серию проектов, демонстрирующих достижения молодого искусства современной России.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»