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С первым снегом! Дорожные службы в у перешли на усиленный режим работы

С первым снегом! Дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:53 20.11.2023

В Крыму выпал первый снег. Зима уже вступила в свои права в горах. Особое внимание дорожных служб РК – к перевалам: Ангарскому и Грушевскому.

За прошедшую ночь в местах с интенсивным транспортным движением была проведена превентивная обработка дорожного покрытия для предотвращения образования наледи: на Ангарском  перевале, а также на подъездных путях к Симферополю. На дежурстве находятся 14 единиц спецтехники. Продолжаем мониторить ситуацию на дорогах и будем оперативно реагировать на изменения, чтобы обеспечить безопасное движение, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

С первым снегом! Дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы

По информации минтранса РК, филиалы предприятия «Крымавтодор» в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями на полуострове.  По информации ведомства, за минувшие сутки очищено 210 км дорог, обработано 430 км, израсходовано 67 тонн противогололедной смеси.

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С первым снегом! Дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы

Впрочем, без первых «скользких» ДТП не обошлось…

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С первым снегом! Дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы

Фото: Крымавтодор.

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