С первым снегом! Дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы

В Крыму выпал первый снег. Зима уже вступила в свои права в горах. Особое внимание дорожных служб РК – к перевалам: Ангарскому и Грушевскому.

За прошедшую ночь в местах с интенсивным транспортным движением была проведена превентивная обработка дорожного покрытия для предотвращения образования наледи: на Ангарском перевале, а также на подъездных путях к Симферополю. На дежурстве находятся 14 единиц спецтехники. Продолжаем мониторить ситуацию на дорогах и будем оперативно реагировать на изменения, чтобы обеспечить безопасное движение, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

По информации минтранса РК, филиалы предприятия «Крымавтодор» в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Судаке и Ялте переведены на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями на полуострове. По информации ведомства, за минувшие сутки очищено 210 км дорог, обработано 430 км, израсходовано 67 тонн противогололедной смеси.

Впрочем, без первых «скользких» ДТП не обошлось…

Надолго ли зима заглянула на полуостров — подробнее на КрымМЕТЕО.

Фото: Крымавтодор.