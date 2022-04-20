С побережья Черного моря – по военным объектам Украины

С побережья Черного моря запустили высокоточные ракеты по военным объектам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ (и показали видео пуска ракет).

Расчет берегового ракетного комплекса «Бал» с побережья Черного моря выполнил пуск четырех высокоточных ракет по объектам военной инфраструктуры ВСУ, — говорится в сообщении.

Куда именно «прилетели» ракеты из Крыма? На очередном брифинге в Минобороны прозвучала такая информация:

В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии.

Есть в этой сводке и «вклад» ракетчиков-черноморцев.