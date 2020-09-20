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С понедельника – на дорогах Крыма операция «Встречная полоса»
Скриншот камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

С понедельника – на дорогах Крыма операция «Встречная полоса»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:38 20.09.2020

С 21 по 30 сентября сотрудники Госавтоинспекции пройдут профилактические мероприятия «Встречная полоса» на дорогах Крыма. В ГИБДД отметили:

Одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд водителями транспортных средств на полосу встречного движения… Очень важно при совершении обгона правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона водитель не создаст опасности для движения другим участникам дорожного движения.

Актуальность профилактического мероприятия подтверждает статистика. За 8 месяцев 2020 года на дорогах Крыма зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, в которых погибли 37 человек и 183 получили травмы различной степени тяжести.

С понедельника – на дорогах Крыма операция «Встречная полоса»

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