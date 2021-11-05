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С понедельника школы и детсады Симферополя будут работать в обычном режиме
Иллюстрация: КП

С понедельника школы и детсады Симферополя будут работать в обычном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:09 05.11.2021

С понедельника (8 ноября) все школы и детские сады Симферополя продолжат свою работу в штатном режиме. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Все образовательные учреждения будут работать в полном объеме, как школы, так и детские сады. На текущее время действует только одно предписание Роспотребнадзора, согласно которому единственный класс одной из школ Симферополя будет закрыт до 10 ноября из-за карантина по коронавирусу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это класс в симферопольской школе №2, уже с карантина выйдет и он.

С понедельника школы и детсады Симферополя будут работать в обычном режиме

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