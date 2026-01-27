С поста вице-премьера РК ушла Светлана Маслова

Согласно документу, Светлана Маслова покидает пост 30 января по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов поблагодарил Светлану Маслову за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и крымчан, а также пожелал благополучия и удачи в новых начинаниях.

