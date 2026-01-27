Прямо сейчас:
С поста вице-премьера РК ушла Светлана Маслова
С поста вице-премьера РК ушла Светлана Маслова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:51 27.01.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 27 января 2026 года утвердил указ об освобождении от государственной должности заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Светланы Масловой.

Согласно документу, Светлана Маслова покидает пост 30 января по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов поблагодарил Светлану Маслову за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и крымчан, а также пожелал благополучия и удачи в новых начинаниях.

СПРАВКА. Светлана Борисовна Маслова занимала пост заместителя Председателя Совета министров Республики Крым с октября 2020 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

