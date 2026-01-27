С поста вице-премьера РК ушла Светлана Маслова

Согласно документу, Светлана Маслова покидает пост 30 января по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов поблагодарил Светлану Маслову за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и крымчан, а также пожелал благополучия и удачи в новых начинаниях.
СПРАВКА. Светлана Борисовна Маслова занимала пост заместителя Председателя Совета министров Республики Крым с октября 2020 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: власть в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: власть в Крыму