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С пожаром в Коктебеле разбираются четвёртый день

С пожаром в Коктебеле разбираются четвёртый день

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 18.07.2024

В МЧС Крыма сообщили: на данный момент в Коктебеле продолжается проливка тлеющих очагов. Работы осложняются жаркой погодой, порывами ветра и труднодоступной горно-лесной местностью.

На сегодняшний день от ГКУ РК «Пожарной охраны Республики Крым» привлечено 13 человек, на месте также работают сотрудники ГУ МЧС России по РК, Росгвардии, лесоохотничьего хозяйства, волонтёры и др.

С пожаром в Коктебеле разбираются четвёртый день С пожаром в Коктебеле разбираются четвёртый день С пожаром в Коктебеле разбираются четвёртый день С пожаром в Коктебеле разбираются четвёртый день

Напомним, 15 июля утром поступил сигнал о возгорании сухой растительности в горно — лесной местности в районе пгт. Коктебель. На месте работали 2 вертолёта Ми-8 от МЧС России и Росгвардии. 16 июля пожар был локализован на площади 40 Га. 17 июля ликвидировано открытое горение.

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Всего от РСЧС за весь период задействовано порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники. Из них от МЧС РК — 77 человек.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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