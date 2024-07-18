С пожаром в Коктебеле разбираются четвёртый день

На сегодняшний день от ГКУ РК «Пожарной охраны Республики Крым» привлечено 13 человек, на месте также работают сотрудники ГУ МЧС России по РК, Росгвардии, лесоохотничьего хозяйства, волонтёры и др.

Напомним, 15 июля утром поступил сигнал о возгорании сухой растительности в горно — лесной местности в районе пгт. Коктебель. На месте работали 2 вертолёта Ми-8 от МЧС России и Росгвардии. 16 июля пожар был локализован на площади 40 Га. 17 июля ликвидировано открытое горение.

Всего от РСЧС за весь период задействовано порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники. Из них от МЧС РК — 77 человек.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму