С птицами, пострадавшими от выбросов мазута, в Севастополе работают в ветклинике на ул. Могилевской

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 10 января проконтролировал работу государственной ветеринарной клиники на улице Могилевской, 16, куда доставляют птиц, пострадавших в результате выбросов мазута.

Ветеринарная клиника была построена по государственной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, сейчас здесь развернута круглосуточная работа по спасению птиц.

Наши ветеринарные врачи сотрудничают с волонтерами: добровольцы, которые готовы помогать отмывать птиц от мазута, оставляют свои контакты, их распределяют по времени. Сейчас много ночных смен: большое количество птиц привозят в темное время суток. Чтобы отмыть одну птицу, нужно до пяти человек, этот процесс занимает около часа, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

По информации Михаила Развожаева, сейчас ветеринарная клиника обеспечена всем необходимым — расходными материалами, крахмалом, медицинскими препаратами для лечения пострадавших птиц.

Дефицита сейчас нет. Но в клинике большой расход защитных костюмов и респираторов: птицы бывают сильно загрязнены, при их обработке идут испарения нефтепродуктов. Поэтому, конечно, будем следить за тем, чтобы все необходимое было в запасе, — отмечает губернатор.

Михаил Развожаев добавил, что при необходимости — если количество пострадавших птиц будет существенно увеличиваться — для работы ветеринаров и волонтеров будут развернуты дополнительные помещения.

Ранее глава города вместе с группой волонтеров выехал на пляж в районе Качи. Глава города проверил, как организованы работы по расчистке территории от выбросов мазута.

Напоминаем основные правила для тех, кто готов присоединиться к спасению птиц:

если вы увидели птицу — позвоните на номер 112 и сообщите о ней. Сообщение не должно быть анонимным: понадобится ваше ФИО, контактный телефон и адрес, по которому вы нашли пострадавшую птицу.

если вы можете поймать птицу и самостоятельно отвезти ее в государственную ветеринарную клинику на Могилевской, 16 — используйте перчатки для защиты и посадите ее в коробку. О том, что везете птицу, предупредите ветеринаров по телефону +7 (978) 300-95-65.

если вы увидели птицу, но сами ее поймать или отвезти ветеринарам не можете — позвоните на номер 112, оставьте свои контакты и координаты места, где вы нашли птицу. Эта информация будет передана Севприроднадзору: специалисты ведомства держат ситуацию на постоянном контроле и отвозят птиц к врачам.

если вы увидели пятно мазута в воде или на берегу — сообщите об этом по телефону 112.

если вы хотите присоединиться к волонтерскому движению — звоните в Штаб общественной поддержки по телефону+7 (8692) 41-70-51, он работает без выходных с 9:00 до 18:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя