С симферопольской командой теннисистов-колясочников теперь занимается тренер

Спортсменам-инвалидам помог Благотворительный фонд «Крым».
Состоялось подписание договора между Благотворительным фондом (БФ) «Крым» и симферопольской командой теннисистов-колясочников
Ребята обратились к нам за помощью в виде оплаты услуг тренера, который приезжает к ним два раза в неделю из города Саки в Симферополь. Тренер обучает их игре в большой теннис на колясках. Кажется, что это невероятно, но им нравится, и все получается, — рассказали в фонде.
Неделю назад общественники начали сбор средств. За первые дни собрали немного, но вдруг нашелся человек, который перевел сразу полную сумму оплаты за месяц. Сбор средств
Мы искали того, кто нам окажет содействие в оплате работы нашего тренера. Теперь, когда фонд нашел возможность нам помочь, мы можем сосредоточиться на самом процессе тренировок, чтобы как можно быстрее набрать спортивную форму. Также надеемся на долгосрочное сотрудничество с БФ «Крым», который менее чем за неделю решил нашу проблему, — рассказал Сурен Эреджепов, руководитель команды спортсменов. — Спасибо всем за то, что отозвались и оказали нам содействие и помощь.
На тренировке побывал координатор БФ «Крым» Юрий Борухович.
Я с удивлением увидел, как ловко ребята ориентируются в манеже, как они перемещаются, как им помогают волонтеры, в том, что они не могут сделать сами, ведь их движения ограничены. А насколько дружелюбная атмосфера царит вокруг. Когда они начинают играть, ты совсем забываешь, что это не обычные спортсмены, они с азартом играют в большой теннис, и ты совсем не замечаешь, что они на колясках, — поделился впечатлениями он.
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