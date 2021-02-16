С симферопольской командой теннисистов-колясочников теперь занимается тренер

Спортсменам-инвалидам помог Благотворительный фонд «Крым».

Состоялось подписание договора между Благотворительным фондом (БФ) «Крым» и симферопольской командой теннисистов-колясочников

Ребята обратились к нам за помощью в виде оплаты услуг тренера, который приезжает к ним два раза в неделю из города Саки в Симферополь. Тренер обучает их игре в большой теннис на колясках. Кажется, что это невероятно, но им нравится, и все получается, — рассказали в фонде.

Неделю назад общественники начали сбор средств. За первые дни собрали немного, но вдруг нашелся человек, который перевел сразу полную сумму оплаты за месяц. Сбор средств продолжается – ведь тренировки – не на 30 дней, точно. В планах крымских спортсменов-инвалидов — участие в паралимпийских соревнованиях различного уровня.

Мы искали того, кто нам окажет содействие в оплате работы нашего тренера. Теперь, когда фонд нашел возможность нам помочь, мы можем сосредоточиться на самом процессе тренировок, чтобы как можно быстрее набрать спортивную форму. Также надеемся на долгосрочное сотрудничество с БФ «Крым», который менее чем за неделю решил нашу проблему, — рассказал Сурен Эреджепов, руководитель команды спортсменов. — Спасибо всем за то, что отозвались и оказали нам содействие и помощь.

На тренировке побывал координатор БФ «Крым» Юрий Борухович.

Я с удивлением увидел, как ловко ребята ориентируются в манеже, как они перемещаются, как им помогают волонтеры, в том, что они не могут сделать сами, ведь их движения ограничены. А насколько дружелюбная атмосфера царит вокруг. Когда они начинают играть, ты совсем забываешь, что это не обычные спортсмены, они с азартом играют в большой теннис, и ты совсем не замечаешь, что они на колясках, — поделился впечатлениями он.

В БФ «Крым» отмечают, что будут впредь поддерживать симферопольскую команду теннисистов-колясочников.