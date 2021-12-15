В собственность Севастополя вернули участки стоимостью более 200 млн рублей

Следователи СК РФ при расследовании дела в отношении бывших сотрудников Севреестра и двух частных нотариусов вернули в собственность Севастополя участки общей стоимостью более 200 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Следствием была проделана кропотливая работа, собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемых к совершению преступления: проведено около 100 допросов, более 30 обысков, ряд судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела возвращены в собственность города Севастополя земельные участки на общую сумму более 200 млн рублей. Объем материалов уголовного дела составил 100 томов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. «Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя и двух частных нотариусов города. В зависимости от роли каждого они обвиняются мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения и внесении в Единый государственный реестр недвижимости заведомо недостоверных сведений, а также злоупотреблении полномочиями нотариуса (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285.3 УК РФ, ч. 1 ст. 202 УК РФ)», — сообщается в пресс-релизе.

В ходе следствия установлено, что «в период с апреля по октябрь 2019 года мужчина, осведомленный о том, что имеющиеся у него на руках государственные акты и договоры-купли продажи на земельные участки, расположенные в Севастопольской зоне ЮБК, являются на основании решения суда недействительными, о чем он неоднократно в письменной форме уведомлялся в период с 2016 по 2018 год должностными лицами управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, решил их продать обманным путем».

Источник: ТАСС

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