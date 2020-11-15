«С» — «стабильность»: и еще две сотни заболевших коронавирусом в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму выявлен 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекции, из них в 48 случаев болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за рубежа, — уточнил он.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего (с начала года) выявлено 12 206 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 7 805. Продолжают лечение в стационарах – 2 425 пациентов, на дому (амбулаторно) – 2 652. Изолировано в обсерваторы – 51. Число умерших от коронавирусной инфекции в Крыму – 208 (два человека скончались в субботу).