«С» — стабильность… В Крыму — 163 новых случаев заражения COVID-19

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 163 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 19 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 133 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные с территории Украины, — отметил Аксёнов.

Всего в Крыму зарегистрировано 7 333 случая новой коронавирусной инфекции. 114 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 6 222 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 064 человека.

Выздоровевших за весь период – 4021 человек. На лечении остаются 3 122 пациента. Число умерших от COVID-19 – 113 (один летальный исход за минувшие сутки).

Сергей Аксёнов во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки призвал всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси.

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2 883 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1 136, в стационарах – 1 630 человек, изолировано в обсерваторы – 117 человек.