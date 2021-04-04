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С улиц Керчи убирают бесхозные автомобили

С улиц Керчи убирают бесхозные автомобили

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:18 04.04.2021

В Керчи продолжается работа по демонтажу нестационарных объектов, в частности брошенных на территории города транспортных средств. По информации администрации города, два разукомплектованных автомобиля («HYUNDAY» и «LADА» (ВАЗ) 2121) были выявлены специалистами отдела комплексных проверок Управления муниципального контроля в районе дома № 33 на ул. Айвазовского.

С улиц Керчи убирают бесхозные автомобили

Несмотря на неоднократно размещенные на объектах извещения о предстоящем демонтаже транспортного средства и приведении места его размещения в первоначальное состояние, автовладельцами не были предприняты действия по самостоятельному демонтажу в установленный срок. На основании постановлений администрации города и договора на исполнение демонтажных работ силами подрядной организации — МУП «ЖилсервисКерчь» — брошенные разукомплектованные автомобили были демонтированы и транспортированы к месту хранения нестационарных объектов, — проинформировали в администрации Керчи.

С улиц Керчи убирают бесхозные автомобили

Фото: администрация Керчи.

С улиц Керчи убирают бесхозные автомобили

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