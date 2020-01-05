С утра перекрывали горную дорогу на Ай-Петри. Для противогололедной обработки

«Крымавтодор» с 9 часов утра до полудня закрывал дорогу от села Соколиное на плато Ай-Петри для противогололедной обработки. На предприятии уточнили: «для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций для обработки дорожного покрытия инертными материалами от гололеда». После окончания работ движение было возобновлено, но (!) только для полноприводных внедорожников.

В зимний период проезд на плато ограничен со стороны Ялты и Бахчисарая для всех транспортных средств, кроме автомобилей с повышенной проходимостью категории М1 (полноприводные), — пояснили в МЧС РК.

Последние два дня (также с утра) дорогу на Ай-Петри со стороны Ялты также закрывали для очистки от снега.

Чистили и посыпали . Потом всех пустили . Погода шикарная . Снег укатанный . Дежурит МЧС в людных местах . Было пару мелких аварий , ну куда без них, — делятся впечатлениями в группе ВК, Погода на Ай-Петри любители активного отдыха.

Отметим, что в горах – настоящее «автомобильное нашествие». Соскучились по снегу крымчане, чего уж там.