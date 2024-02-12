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С утра в центре Симферополя – пробки. Причина – обрезка деревьев

С утра в центре Симферополя – пробки. Причина – обрезка деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 12:59 12.02.2024

С утра на улицах Жуковского, Гоголя, Желябова, Толстого, Екатерининской, в центре Симферополя – «тянучка» и пробки. А все из-за одной перекрытой дороги. Сегодня на улице Самокиша обрезают деревья. ГИБДД перекрыла проезд, машины прокладывают «альтернативные маршруты». Мало того, изменилась схема движения автобусов №№4 и 59.

Уважаемые жители и гости города, в связи с проведением с 12.02.2024 по 13.02.2024 работ по обрезке деревьев по улице Самокиша, в указанные дни будет изменен путь следования муниципальных автобусных маршрутов: №4 «Неаполь Скифский – ул. Маршала Жукова (верхнее плато)»; №59 «ул. Ракетная — пл. Амет-Хана Султана (рынок «Центральный»). Маршруты будут следовать через улицы Жуковского и Маяковского, — предупредили заранее в администрации крымской столицы.

Заметьте, о полном перекрытии движения не сообщалось. Так что NB – улица Самокиша будет перекрыта и завтра.

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