Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С высоты девятиэтажки: в Крыму машины упала в море с обрыва
Новости Республики
С высоты девятиэтажки: в Крыму машины упала в море с обрыва
фото: пресс-служба МЧС РК

С высоты девятиэтажки: в Крыму машины упала в море с обрыва

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 22.03.2025

 В Ленинском районе Крыма авто слетело с обрыва в море с высоты 9-этажного дома. Об этом сообщает МЧС Крыма.

Вчера в 19:50 поступила информация о том, что в с. Заводское водитель легкового авто «ЗАЗ» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате чего произошло опрокидование автомобиля с обрыва высотой около 35 метров. Часть транспортного средства находилась на береговой линии, а другая часть в море. Пассажир выбрался самостоятельно, а водитель оказался зажат в салоне машины,  — говорится в сообщении.

По информации ведомства, спасателями Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» было принято решение подойти к месту происшествия на плавсредстве. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и оказали ему первую помощь посредством наложения шины на травмированную ногу. После этого пострадавшего доставили на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

С высоты девятиэтажки: в Крыму машины упала в море с обрыва

фото: пресс-служба МЧС РК

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Gorlov City: на Бали для стартапов и IPO построят хаб
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МЧС России в Крыму

МЧС России в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x