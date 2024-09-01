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С января по август 2024 года в Республике отдохнуло порядка 4,6 млн туристов
фото: pikist.com

С января по август 2024 года в Республике Крым отдохнуло порядка 4,6 млн туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:56 01.09.2024

За восемь месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым составил более 4 млн 595 тыс. туристов, что на 20 % выше уровня аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

При этом за лето в Крыму отдохнуло более 3 млн 270 тыс. человек, что на 26 % больше, чем в прошлом году.

Сергей Аксёнов отметил, что 64,4 % туристов прибыло в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5 % – по железной дороге и еще 11,1 % – через исторические регионы России.

Наибольшее количество туристов побывало на Южном берегу – 54 % от общего числа. Западное побережье предпочли 20,3 % гостей, восточное – 14,3 %, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4 %. В среднем загрузка коллективных средств размещения в июне – августе составила 60,7 %. Этот показатель на 23 % выше, чем в 2023 году.

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По словам Сергея Аксёнова, рост спроса на Крым стал главной тенденцией уходящего лета на Черноморском побережье России. «Впереди бархатный сезон и сезон здоровья. Гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают свою работу. Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50 %, а в некоторых сегментах и на 100 %. Глубина бронирования достигает новогодних праздников», – добавил Глава республики.

Приоритетом для отдыхающих становится оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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