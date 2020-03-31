«Сад Памяти» в Симферополе лишился пяти пихт — украли неизвестные

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» проводят комплексный уход за зелёными насаждениями, которые были высажены у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова в рамках всероссийской акции «Сад Памяти». Полив растений, говорят специалисты, осуществляется 2 раза в неделю, в работе задействован 1 рабочий и 1 поливальная машина. Но без проблем не обходится — неизвестные украли пять пихт.

Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу растений понесут заслуженную ответственность, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя заместителя директора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлию Елисееву.

Напомним, что в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» в крымской столице было высажено более 200 саженцев крымской сосны, клена, фруктовых деревьев.

фото: пресс-служба администрации Симферополя