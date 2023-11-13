«Садовод»… Жителя Феодосии осудили за хранение и культивирование конопли

Феодосийским городским судом Республики Крым вынесен приговор 58-летнему местному жителю за незаконное культивирование в крупном размере растения, содержащие наркотические средства и незаконное хранение без цели сбыта части растений, содержащие наркотические средства в значительном размере.

Судом установлено, что с мая по август 2023г, подсудимый, по месту проживания незаконно хранил части растений конопля массой 55,70 г, а также занимался культивированием 34 кустов конопли. После созревания сорвал часть с выращенного им куста конопли, и, поместил вещество растительного происхождения в подсобное помещение по месту проживания, где незаконно хранил части растений, содержащие наркотическое средство для личного потребления, без цели сбыта. В ходе проведения санкционированного обыска было обнаружено и изъято сотрудниками полиции части растений конопля массой 55.70г, а также 34 куста конопли, — отмечают в пресс-службе суда.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом обстоятельств дела, суд назначил мужчине наказание в виде 6 (шести) месяцев ограничения свободы с установлением осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания с 23.00 час. до 07.00 час. утра следующего дня, не посещать массовые мероприятия, не выезжать за пределы территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.