Садоводам намерены упростить оформление в собственность земельных участков в ликвидированных СНТ

Дачники могут получить право на бесплатную приватизацию земельных участков в случае ликвидации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Законопроект об этом готовится ко второму чтению в Госдуме. Сегодня все чаще встречаются ситуации, когда в реальности садоводческое товарищество существует, а официально — уже нет. Как правило, в этом виноваты председатели, которые вовремя не сдавали отчетность, поэтому Федеральная налоговая служба просто исключила СНТ из реестра юрлиц. Это приводит к тому, что садоводы не могут оформить в собственность землю в ликвидированных СНТ и строения, расположенные на ней.

В марте были приняты новые изменения в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Среди них — предусмотрена поправка и в Земельный кодекс. Она даст право применять упрощенный порядок оформления земельных участков в собственность для граждан, которые получали земельные участки в составе СНТ до его ликвидации, — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В частности, граждане могут получить право до 1 марта 2031 года бесплатно получить свой земельный участок в собственность.

Напомним, что именно до этой даты действует «дачная амнистия» — упрощенный порядок оформления в собственность земли, в том числе в старых населенных пунктах, где наделы раздавали еще в середине прошлого века, и в садоводческих кооперативах. До 1 марта 2031 года будет действовать и упрощенный порядок оформления гражданами своих прав на уже построенные (без подачи уведомления) жилые или садовые дома. Достаточно будет предоставлять только технический план и правоустанавливающие документы на участок.

Законодатели намерены решить и еще одну давнюю проблему. Речь идет о сложностях при оформлении права общей долевой собственности на участки общего назначения. В 1990-е годы садовые товарищества массово бесплатно выделяли земли общего пользования в бессрочное пользование. Сейчас эти участки необходимо либо приватизировать, либо передать их муниципалитету или государству. Но при оформлении собственности на участки общего пользования Росреестр требовал согласия всех собственников садовых участков в СНТ, включая и тех, кто не является членом товарищества. Собрать такие согласия почти нереально. Хотя бы потому, что 10-20% участков обычно заброшены и найти их собственников невозможно.

Если закон будет принят, то решение об оформлении права общедолевой собственности на участки общего пользования можно будет принимать двумя третями голосов на общем собрании.

Источник: Российская газета

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