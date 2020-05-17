Сайт для бизнеса, для души, для настроения и для всего мира 

В наше время трудно представить себе развитие бизнеса, науки, информационных направлений, любых сфер деятельности без узнаваемого маркера в Интернете. Будь-то упоминание в справочниках или лэндинг, страницы в соцсетях или полноценный портал.

Рано или поздно к созданию персонального сайта приходит каждый, кому становится тесно в обычной офлайн-реальности. Если угодно, в этом и состоит философия Интернет-сайтов – расширении просторов, сфер влияния, распространения информации, стирании границ.

Другое дело, что подход к такой миссии у всех разный. «Олдфаги», помнящие еще килобайтную Сеть, поднаторевшие в программировании, PHP и JS, усаживаются за «написание» сайтов самостоятельно и… могут потратить на оттачивание мастерства и проработку текстур годы. Начинающие ищут бесплатные «песочницы», где конструируют сайты, обреченные на безвестность в своей однотипности… А истина, как всегда, где-то посередине – нужно обращаться к профессионалам веб-мастерам.

И искать долго не нужно: разработка сайтов под ключ доступна каждому. Достаточно обобщить свои пожелания. Мастера веб-студии Кубань Тренд выполнят всю работу. Качественно и в срок. Среди основных направлений: корпоративные сайты, каталоги, Интернет-магазины, промо-сайты и рекламные страницы, порталы. Есть смысл ознакомиться портфолио команды Кубань Тренд, дабы убедиться: здесь не предлагают шаблонных решений.

Подход к каждому клиенту, запросам, целям создаваемого сайта, — индивидуальный. Для тех, у кого уже есть собственный сайт, не лишними станут предложения по его модернизации, техподдержке и продвижению (в поисковых системах, услуги SMO и SMM).

Важно, что представленные сайты – не только не шаблонные, но и с возможностью постоянного развития и дополнения. CMS (Content Manager System) – система, позволяющая «нанизывать» на уже готовый портал новый функционал, модули, средства продвижения. Специалисты веб-студии Кубань Тренд имеют сертификаты 1С Bitrix, а это залог простой и надежной управляемости вашего сайта. Но первое и последнее слово – всегда за заказчиком. В этом смысле веб-мастера – лишь исполнители пожеланий и эффективные проводники решения поставленных задач (в зависимости от направленности, тематики, целевой аудитории и прочих условий каждого конкретного сайта). Языки программирования — универсальны для любых сайтов: для души, настроения, бизнеса, для новостей и всего мира.

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