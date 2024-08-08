Сакчанин Виталий Акуленко — победитель Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Алтае

В этом году в соревнованиях, состоявшихся 3 и 4 августа, за медали боролись более ста гребцов из семи регионов России – Алтайского, Приморского и Хабаровского краев, Крыма, Башкортостана, Ярославской и Челябинской областей.

Виталию Акуленко, воспитаннику МБУ ДО «Спортивная школа № 4 Сакского района», не нашлось равных в заездах байдарок-одиночек на дистанции 1000 м.

источник: «Крымский спорт»

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