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Сакчанин Виталий Акуленко — победитель Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Алтае
фото: ВКонтакте, Федерация гребли на байдарках и каноэ РК

Сакчанин Виталий Акуленко — победитель Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Алтае

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:32 08.08.2024

Кандидат в мастера спорта России Виталий Акуленко из Сак (тренер – Фикрет Акимов) стал победителем Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. Традиционно в стартах, которые проводятся в Барнауле Алтайского края с 2007 года, приняли участие юноши и девушки в возрасте до 17 лет.

В этом году в соревнованиях, состоявшихся 3 и 4 августа, за медали боролись более ста гребцов из семи регионов России – Алтайского, Приморского и Хабаровского краев, Крыма, Башкортостана, Ярославской и Челябинской областей.

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Виталию Акуленко, воспитаннику МБУ ДО «Спортивная школа № 4 Сакского района», не нашлось равных в заездах байдарок-одиночек на дистанции 1000 м.

источник: «Крымский спорт»

 

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