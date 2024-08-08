фото: ВКонтакте, Федерация гребли на байдарках и каноэ РК
Сакчанин Виталий Акуленко — победитель Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Алтае
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
11:32 08.08.2024
спорт в Крыму 2024-08-08
Кандидат в мастера спорта России Виталий Акуленко из Сак (тренер – Фикрет Акимов) стал победителем Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. Традиционно в стартах, которые проводятся в Барнауле Алтайского края с 2007 года, приняли участие юноши и девушки в возрасте до 17 лет.
В этом году в соревнованиях, состоявшихся 3 и 4 августа, за медали боролись более ста гребцов из семи регионов России – Алтайского, Приморского и Хабаровского краев, Крыма, Башкортостана, Ярославской и Челябинской областей.
Виталию Акуленко, воспитаннику МБУ ДО «Спортивная школа № 4 Сакского района», не нашлось равных в заездах байдарок-одиночек на дистанции 1000 м.
источник: «Крымский спорт»
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