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Сакчанка Риана Хроз взяла бонзу первенства России по легкой атлетике
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Сакчанка Риана Хроз взяла бронзу первенства России по легкой атлетике

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:29 23.06.2025

В Смоленске 18-20 июня прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около тысячи юных спортсменов из всех регионов страны.

У девушек в метании копья с результатом 43,52 м бронзовую медаль завоевала сакчанка Риана Хроз (тренеры – Николай Тимошенко и Светлана Старовойтова). Наши поздравления! — сообщает «Крымский спорт»

Победителем в этом виде программы стала Мария Новикова из Липецкой области (50,97 м).

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