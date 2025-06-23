Сакчанка Риана Хроз взяла бронзу первенства России по легкой атлетике

В Смоленске 18-20 июня прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около тысячи юных спортсменов из всех регионов страны.
У девушек в метании копья с результатом 43,52 м бронзовую медаль завоевала сакчанка Риана Хроз (тренеры – Николай Тимошенко и Светлана Старовойтова). Наши поздравления! — сообщает «Крымский спорт».
Победителем в этом виде программы стала Мария Новикова из Липецкой области (50,97 м).
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