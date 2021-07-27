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«Верево Сити»
Сакчанка Татьяна Тимошенко взяла "серебро" первенства России в метании копья
фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Сакчанка Татьяна Тимошенко взяла «серебро» первенства России в метании копья

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:34 27.07.2021

Кандидат в мастера спорта Татьяна Тимошенко из Сак (тренеры – Николай и Надежда Тимошенко) стала серебряным призером первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. Соревнования прошли 22-26 июля в Краснодаре на стадионе «Кубань».

Татьяна Тимошенко отличилась в метании копья, отправив снаряд на 47,83 м. Победителем в этом виде программы стала Варвара Судоплатова из Смоленской области, опередившая наша землячку лишь на 7 см, — сообщает «Крымский спорт».

 

 

Сакчанка Татьяна Тимошенко взяла "серебро" первенства России в метании копья

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