Саки — в топ-3 курортов для недорогого лечения осенью

Российский сервис бронирования жилья
Саки в Крыму, Кисловодск в Ставропольском крае и Горячий Ключ в Краснодарском крае составили тройку недорогих курортов для лечения в «бархатный сезон». Туристы бронируют лечебный отдых в сентябре и начале октября на период от 9,5 до 11,5 ночи и потратят на проживание от 1,1 до 1,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Саках, дороже — в Кисловодске и Горячем Ключе, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.
Три курорта России для недорогого лечения осенью 2020:
- Саки — 1085 рублей / 11,49 ночи*
- Кисловодск — 1211 рублей / 9,5 ночи
- Горячий Ключ — 1217 рублей / 11,5 ночи
*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
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