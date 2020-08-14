Саки — в топ-3 курортов для недорогого лечения осенью

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, на каких курортах России можно недорого полечиться осенью.

Саки в Крыму, Кисловодск в Ставропольском крае и Горячий Ключ в Краснодарском крае составили тройку недорогих курортов для лечения в «бархатный сезон». Туристы бронируют лечебный отдых в сентябре и начале октября на период от 9,5 до 11,5 ночи и потратят на проживание от 1,1 до 1,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Саках, дороже — в Кисловодске и Горячем Ключе, — отмечают в пресс-службе сервиса.