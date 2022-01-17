Саки — в топ-5 популярных направлений оздоровительного отдыха летом-2022

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления отдыха туристы в январе, чтобы подлечиться летом-2022.

Лечебные грязи города Саки, минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также горнобальнеологический лёгочный курорт Чемал в республике Алтай составили пятёрку самых востребованных направлений оздоровительного отдыха в 2022 году. По статистике Tvil.ru, туристы бронируют на лето отдых на бальнеологических курортах, в среднем, на десять ночей и тратят на проживание от 1,8 до 5,5 тысяч рублей сутки на троих человек, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Ранее аналитики Tvil.ru сообщали, что спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года. Россияне всё меньше стали опасаться covid-ограничений в стране и охотно бронируют жильё для летнего отдыха в 2022 году. В связи с повышенным интересом на раннее бронирование летнего отдыха в январе 2022 года сайт бронирования жилья Tvil.ru запустил масштабную акцию «Вернём 30%. Бронируйте лето заранее». Узнать больше об акции можно на сайте.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 сентября 2021 года по 14 января 2022 года на летний сезон 2022 года.

Пять популярных направлений оздоровительного отдыха летом 2022:

Саки — 2993 руб. / 10 ночей * Анапа — 2631 руб. / 11 ночей Кисловодск — 1819 руб. / 10 ночей Светлогорск — 5500 руб. / 10 ночей Чемал — 3450 руб. / 4 ночи

* Средние траты на бронирование жилья в сутки / среднее число забронированных суток

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