Саки - в топе экономных направлений для отдыха в декабре
Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:59 08.12.2025

Декабрь —  не то время, когда на поездках можно существенно сэкономить. Приближаются новогодние праздники, самые интересные направления пользуются повышенной популярностью. Соответственно — растет и стоимость. Однако есть места, где ценник ниже, чем где бы то ни было.  Что же это за места и сколько придется заплатить, если остановиться там?

Доступные направления анализировались, исходя из средней стоимости ночи проживания.  На первом месте Новая Адыгея, где стоимость ночи в среднем 2278 р.  На втором месте Крымск в Краснодарском крае, где ночь обойдется в среднем в 2319 р. На третьем месте Оренбург, где средняя стоимость ночи 2565 р.

Десять самых экономных направлений для отдыха  в декабре:

  1. Новая Адыгея, Адыгея ― 2278 р. / 2 ночи*
  2. Крымск, Краснодарский край ― 2319 р. / 2 ночи
  3. Оренбург, Оренбургская область ― 2565 р. / 3 ночи
  4. Волгоград, Волгоградская область ― 2690 р. / 4 ночи
  5. Рыбинск, Ярославская область ― 2719 р. / 2 ночи
  6. Саки, Крым ― 2873 р. / 11 ночей
  7. Железноводск, Ставропольский край ― 2930 р. / 7 ночей
  8. Голубицкая, Краснодарский край ― 2962 р. / 2 ночи
  9. Уфа, Башкирия―2974 р. / 4 ночи
  10. Ольгинка, Краснодарский край ― 3128 р. / 3 ночи

источник: пресс-служба ТВИЛ 

