Саки — в топе экономных направлений для отдыха в декабре

Декабрь — не то время, когда на поездках можно существенно сэкономить. Приближаются новогодние праздники, самые интересные направления пользуются повышенной популярностью. Соответственно — растет и стоимость. Однако есть места, где ценник ниже, чем где бы то ни было. Что же это за места и сколько придется заплатить, если остановиться там?