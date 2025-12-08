Саки — в топе экономных направлений для отдыха в декабре

Доступные направления анализировались, исходя из средней стоимости ночи проживания. На первом месте Новая Адыгея, где стоимость ночи в среднем 2278 р. На втором месте Крымск в Краснодарском крае, где ночь обойдется в среднем в 2319 р. На третьем месте Оренбург, где средняя стоимость ночи 2565 р.
Десять самых экономных направлений для отдыха в декабре:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический