Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Саки — в топе городов для отдыха на озёрах по итогам 2021 года

crimeapress_news



реклама в крыму
Саки - в топе городов для отдыха на озёрах по итогам 2021 года
фото: pxhere.com

Саки — в топе городов для отдыха на озёрах по итогам 2021 года

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:35 17.12.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, на каких озёрах россияне отдыхали в 2021 году.

Самые направления озёра в 2021 году — Селигер в Тверской области, Онежское озеро в Карелии, солёные озёра Соль-Илецка, Байкал в Иркутской области, Ладожское озеро в Ленинградской области, Озеро Сенеж в Солнечногорске, озеро Яровое в Алтайском крае, а также озеро Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, Валдайское озеро в Новгородской области и Сакское озеро в Крыму. По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жильё для отдыха на озёрах в 2021 году от 2 до 8 ночей и тратили на проживание от 1 до 4 тысячи рублей в сутки за одного человека, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха в 2021 году.

Узнайте больше:  Пляжи Крыма готовят к новому курортному сезону

Десять популярных направлений отдыха на озёрах по итогам 2021 года:

  1. Осташков — 1265 руб. / 4 ночи *
  2. Петрозаводск — 1425 руб. / 3 ночи
  3. Соль-Илецк — 2061 руб. / 5 ночей
  4. Байкальск — 1073 руб. / 4 ночи
  5. Приозерск — 1468 руб. / 3 ночи
  6. Солнечногорск — 2078 руб. / 2 ночи
  7. Яровое — 3015 руб. / 6 ночей
  8. Абрау-Дюрсо — 2431 руб. / 2 ночи
  9. Валдай — 4000 руб. / 7 ночей
  10. Саки — 1003 руб. / 8 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток

Саки - в топе городов для отдыха на озёрах по итогам 2021 года

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.