Саки — в топе городов для отдыха на озёрах по итогам 2021 года

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, на каких озёрах россияне отдыхали в 2021 году.

Самые направления озёра в 2021 году — Селигер в Тверской области, Онежское озеро в Карелии, солёные озёра Соль-Илецка, Байкал в Иркутской области, Ладожское озеро в Ленинградской области, Озеро Сенеж в Солнечногорске, озеро Яровое в Алтайском крае, а также озеро Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, Валдайское озеро в Новгородской области и Сакское озеро в Крыму. По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жильё для отдыха на озёрах в 2021 году от 2 до 8 ночей и тратили на проживание от 1 до 4 тысячи рублей в сутки за одного человека, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха в 2021 году.

Десять популярных направлений отдыха на озёрах по итогам 2021 года:

Осташков — 1265 руб. / 4 ночи * Петрозаводск — 1425 руб. / 3 ночи Соль-Илецк — 2061 руб. / 5 ночей Байкальск — 1073 руб. / 4 ночи Приозерск — 1468 руб. / 3 ночи Солнечногорск — 2078 руб. / 2 ночи Яровое — 3015 руб. / 6 ночей Абрау-Дюрсо — 2431 руб. / 2 ночи Валдай — 4000 руб. / 7 ночей Саки — 1003 руб. / 8 ночей

* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!