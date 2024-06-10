Саки — в топе направлений, где делают самое вкусное мороженое

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос на тему: в каком городе России им довелось пробовать самое вкусное мороженое. Результаты опроса мы публикуем.

1. На первом месте Краснодар и Краснодарский край который выбрали 29% голосовавших.* Производство сладко-холодного десерта в Краснодаре и Краснодарском крае постоянно растет. Там же, на Кубани делают знаменитую «Коровку из Кореновки».

2. На втором месте Москва, выбор 22% подписчиков. Московское мороженое в представлении не нуждается, здесь множество сортов, брендов и каждый любитель мороженого найдет лакомство себе по душе.

3. На третьем месте Санкт-Петербург, за который проголосовал 21% участник опроса. В городе на Неве вам подадут тоже самое разнообразное мороженое — молекулярное, жареное, сырное, вегетарианское и даже мороженое «Гурьевская каша».

4. На четвертом месте Вологда, выбор 15% любителей мороженого. И не только их — «Вологодский пломбир» считается официальным наследником «того самого» советского мороженого. Он награжден Знаком качества, как один из лучших пломбиров в стране.

5. Мороженое Саки собрало 10% голосов. Сейчас комбинат по приготовлению знаменитого Сакского мороженого выпускает каждый год более 60 тонн мороженого около 60 видов.

6. За Волгоград высказались 8 % участников голосования. Знаменитое мороженое Волгограда не раз удостаивалось разнообразных премий и титулов, в том числе — получило признание на федеральном уровне: звание «Продукт года».

7. Пятигорск выбрали 5% любителей мороженого. Вот уже много десятилетий пятигорское мороженое считается визитной карточкой Кавминвод.

8. Мороженое Костромы выбирают 3% участников голосования. Туристы в отзывах специально отмечают вкус мороженого «Караваево», за которым в жаркую погоду даже очереди стоят.

9. Новосибирск и его мороженое собрало 2% голосов. Его любят не только местные жители и туристы, его распробовали даже в Китае!

10. Екатеринбург получил 1% голосов за свое мороженое. Даже странно, что так мало, ведь мороженое Екатеринбурга тоже лауреат многих конкурсов и премий. Впрочем, мы желаем всем наслаждаться полюбившимся десертом везде, где хочется. И не только в День мороженого, а всегда!

*Опрос предусматривал выбор нескольких вариантов ответа