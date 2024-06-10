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Саки — в топе направлений, где делают самое вкусное мороженое
фото: pikist.com

Саки — в топе направлений, где делают самое вкусное мороженое

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:21 10.06.2024

10 июня празднуют Всемирный день мороженого.  Летом, на жаре, особенно приятно взять в руки прохладный стаканчик, брикет или рожок, откусить первый кусочек, подержать его во рту…  Многие города и страны гордятся своим продуктом, уверяют, что именно у них мороженое «самое-самое».
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