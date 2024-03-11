Саки — в топе направлений, популярность которых в начале года сильно выросла

Зима прошла. В марте мы можем уже оглянуться на первые месяцы года, подвести для себя итоги его начала. По данным ТВИЛ, по сравнению с январем и февралем 2023 года количество бронирований выросло на 6%. Средняя стоимость ночи увеличилась на 14%, а средний прайс — на 8%, поскольку средняя продолжительность поездки упала на 5,5%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил, популярность каких направлений за первые два месяца 2024 года выросла больше всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте оказался Владивосток, популярность которого увеличилась на 129%. На втором месте Новый Афон в Абхазии, где бронирования выросли на 110%. А на третьем — курорт Сириус, где бронирования увеличились на 100%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять направлений для отдыха в январе и феврале, популярность которых сильно выросла:

1. Владивосток, Приморский край (129%) ― 4347 р. /3 ночи*

2. Новый Афон, Абхазия (110%) ― 5174 р. / 7 ночей

3. Сириус, Краснодарский край (100%) ― 3864 р. / 5 ночей

4. Должанская, Краснодарский край (77%) ― 3671 р. / 9 ночей

5. Саки, Крым (68%) ― 2746 р. / 9 ночей

6. Южно-Сахалинск, Сахалинская область (64%) ― 4692 р. / 4 ночи

7. Железноводск, Ставропольский край (52%) ― 2629 р. / 6 ночей

8. Москва, Московская область (51%) ― 4371 р. / 2 ночи

9. Кучугуры, Краснодарский край (50%) ― 3058 р. / 8 ночей

10. Владикавказ, Северная Осетия (49%) ― 2914 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки