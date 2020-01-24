Саки — в топе популярных курортов для лечебного отдыха зимой-2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курорты на минеральных водах для лечебного отдыха зимой-2020.

Пятигорск на Ставрополье, Саки в республике Крым и Горячий Ключ в Краснодарском крае составили тройку курортов, куда туристы чаще всего приезжают лечиться минеральными водами и грязями зимой. Туристы бронируют лечебный отдых в январе и феврале 2020-го на период от 2 до 6,7 ночи и тратят на аренду жилья для отдыха от 1,1 тысячи рублей до 2,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой в Саках, дороже — Пятигорске, — отмечают в пресс-службе сервиса.