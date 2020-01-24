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Саки - в топе популярных курортов для лечебного отдыха зимой-2020
иллюстрация: pxhere.com

Саки — в топе популярных курортов для лечебного отдыха зимой-2020

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:40 24.01.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курорты на минеральных водах для лечебного отдыха зимой-2020.

Пятигорск на Ставрополье, Саки в республике Крым и Горячий Ключ в Краснодарском крае составили тройку курортов, куда туристы чаще всего приезжают лечиться минеральными водами и грязями зимой. Туристы бронируют лечебный отдых в январе и феврале 2020-го на период от 2 до 6,7 ночи и тратят на аренду жилья для отдыха от 1,1 тысячи рублей до 2,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой в Саках, дороже — Пятигорске, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 января по 29 февраля 2020 года.

Тройка курортов, популярных для лечения зимой-2020:

  1. Пятигорск — 2237,4 рублей / 4,3 ночи
  2. Саки — 1050 рублей / 6,7 ночи
  3. Горячий Ключ — 1600 рублей / 2 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Саки - в топе популярных курортов для лечебного отдыха зимой-2020

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