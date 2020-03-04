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Саки — в топе популярных спа-курортов для женского отдыха в марте 2020 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:01 04.03.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному женскому дню, 8 марта, выявил самые популярные бальнеокурорты России для релакса и спа-отдыха у женщин в марте 2020.

Саки в Крыму и Пятигорск, Кисловодск на Ставрополье составили тройку бальнеокурортов, где отдохнуть женщинам в марте 2020, без мужчин и детей. Женщины планируют отдых на спа-курортах в начале весны на период от 2 до 7 ночей и потратят на проживание от 900 рублей до 1,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего женщинам отдохнуть в марте в крымских Саках (менее чем за тысячу рублей в сутки), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов женщинами (без мужчин и детей) в период с 1 по 31 марта 2020 года.

Три курорта, популярных для спа-отдыха у женщин в марте 2020:

  1. Саки — 900 рублей / 5 ночей
  2. Пятигорск — 1300 рублей / 2 ночи
  3. Кисловодск — 1045 рублей / 7 ночей

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Саки - в топе популярных спа-курортов для женского отдыха в марте 2020 года

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